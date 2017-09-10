Аймен Абденнур: "Я почти перешел в "Зенит", ведь это клуб с историей и прекрасным стадионом"

Защитник "Марселя" Аймен Абденнур отметил, что минувшим летом практически перешел в "Зенит". Тунисец подчеркнул, что был готов к переезду в Россию из-за предстоящего чемпионата мира, а также истории клуба из Санкт-Петербурга.

– Я вел переговоры с "Марселем" последние два месяца, – цитирует L'Equipe Абденнура. – Мы постоянно находились на связи. Я был польщен интересом такой команды, но конкретных предложений не получал. Ко мне также был интерес из Англии и России. В итоге я выбрал "Зенит", потому что это клуб с историей и прекрасным стадионом. Кроме того, в 2018 году в России пройдет чемпионат мира.

Однако в последний момент "Марсель" вновь проявил заинтересованность в моих услугах, и я быстро изменил свое решение. Это один из лучших клубов в истории Франции, у которого сегодня строится прекрасный проект. Я не колебался, принимая решение о переходе в "Марсель".