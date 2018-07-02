"Арсенал" объявил о трансфере Папастатопулоса

"Арсенал" на своем официальном сайте объявил о трансфере защитника Сократиса Папастатопулоса. На данный момент срок контракта с 30-летним футболистом не сообщается.

Отметим, что контракт грека с предыдущим клубом – дортмундской "Боруссией", истекал летом следующего года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне он провел 43 матча во всех турнирах и забил три мяча. За "Боруссию" он отыграл в 198 играх, в которых забил 10 голов.