Андрей Канчельскис: "Головин в "Арсенале"? Все будет зависеть от нового тренера"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис в интервью "СЭ" отметил, что интерс "Арсенала" к Александру Головину после ухода Арсена Венгера будет зависеть от того, какой тренер придет ему на смену.

- В последнее время ходили разговоры об интересе "Арсенала" к Головину. Может ли теперь этот интерес пропасть?

- Все зависит от того, какие идеи принесет в клуб новый главный тренер, какая будет тактика, требования к футболистам.

- Почему у Аршавина, на ваш взгляд, не получилось стать железобетонным игроком основного состава при Венгере?

- Андрей снизил к себе требовательность, где-то недотерпел. Второй год в карьере в Англии - самый главный. Если выдержишь его, дела пойдут в гору. У меня, как и у Аршавина в "Арсенале", тоже второй сезон в "МЮ" не складывался, так же в основном выходил на замену, сидел без игровой практики. Но я терпел и пытался выжать максимум из ситуации, в итоге провел еще два чемпионата на высоком уровне в Манчестере. Возможно, сказалось то, что Аршавин приехал в "Арсенал" в середине сезона, может быть, усталость наложилась на адаптацию к новой стране и другому менталитету, и Андрей не смог с этим справиться. (Иван ТОРОПЦЕВ)

Полная версия интервью Андрея Канчельскиса скоро на sport-express.ru