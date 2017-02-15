11:38 | ФУТБОЛ — Трансферы

"Амкар" подписал вратаря "Балтики"

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"Амкар" на официальном сайте объявил о приобретении у "Балтики" голкипера Дениса Вамбольта. С 21-летним россиянином был подписан контракт, рассчитанный на три года. В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах и пропустил 19 голов.

- Приглашение из клуба премьер-лиги - самое важное событие в моей жизни, - отметил Вамбольт. - Тем более из такого клуба, как "Амкар", где ставка делается именно на молодых игроков. Прекрасно понимаю, пока это только аванс, но я еду в Пермь с огромным желанием доказать, что "Амкар" во мне не ошибся.

Дополнительная информация

http://fc-amkar.org/news/31774/

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