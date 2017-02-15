"Амкар" подписал вратаря "Балтики"

"Амкар" на официальном сайте объявил о приобретении у "Балтики" голкипера Дениса Вамбольта. С 21-летним россиянином был подписан контракт, рассчитанный на три года. В текущем сезоне он сыграл в 14 матчах и пропустил 19 голов.

- Приглашение из клуба премьер-лиги - самое важное событие в моей жизни, - отметил Вамбольт. - Тем более из такого клуба, как "Амкар", где ставка делается именно на молодых игроков. Прекрасно понимаю, пока это только аванс, но я еду в Пермь с огромным желанием доказать, что "Амкар" во мне не ошибся.