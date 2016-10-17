16:08 | ФУТБОЛ — Трансферы

Ахмед Муса: "Возвращение в ЦСКА? Обо мне пишут сумасшедшие вещи"

Ахмед МУСА. Фото REUTERS
Ахмед МУСА. Фото REUTERS
0
0
0

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса прокомментировал "СЭ" слухи о его возможном возвращении в ЦСКА. Сегодня ряд нигерийских и английских СМИ со ссылкой на неназванный источник сообщили, что армейцы могут вернуть форварда, который минувшим летом перебрался в стан чемпиона Англии за 18 миллионов фунтов стерлингов.

– Я не читал этого, но слышал, – сказал Муса. – Возвращение? Это неправда, обо мне пишут сумасшедшие вещи. Не злюсь на журналистов, но иногда они выдумывают новости. Сейчас я полностью сосредоточен на работе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

0
0
0

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ