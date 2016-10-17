Ахмед Муса: "Возвращение в ЦСКА? Обо мне пишут сумасшедшие вещи"

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса прокомментировал "СЭ" слухи о его возможном возвращении в ЦСКА. Сегодня ряд нигерийских и английских СМИ со ссылкой на неназванный источник сообщили, что армейцы могут вернуть форварда, который минувшим летом перебрался в стан чемпиона Англии за 18 миллионов фунтов стерлингов.

– Я не читал этого, но слышал, – сказал Муса. – Возвращение? Это неправда, обо мне пишут сумасшедшие вещи. Не злюсь на журналистов, но иногда они выдумывают новости. Сейчас я полностью сосредоточен на работе. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)