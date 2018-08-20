Агент: "Сейчас идет период общения с "Брюгге" по Габулову"

Алан Агузаров, официальный представитель вратаря "Брюгге" и сборной России Владимира Габулова, рассказал "СЭ" о будущем 34-летнего голкипера.

- "Брюгге" и Габулов? Пока нечего сказать. Сейчас идет период общения с клубом, думаю, на этой неделе уже будет что-то известно.

Габулов перешел в бельгийский клуб зимой 2018 года, подписав контракт на 1,5 года. В чемпионате Бельгии сезона-2017/18 он провел 10 матчей. В составе команды стал чемпионом Бельгии.

Сейчас Владимир не тренируется с "Брюгге" и в новом сезоне не провел ни одного матча. (Игорь НОВИКОВ)