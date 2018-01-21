Агент Рафиньи: "Интер" - единственный клуб, куда он хотел перейти"

Алекс Бош, агент полузащитника "Барселоны" Рафиньи, рассказал о том, что футболист в скором времени перейдет в "Интер". По его словам, футболист хотел выступать именно в команде Лучано Спаллетти.

- Рафинья счастлив присоединиться к "Интеру", - цитирует Football Italia Рафинью. - Могу также сказать, что это единственный клуб, куда он хотел перейти. Он может предложить новому клубу многогранность. Он может показывать высокий уровень игры на нескольких позициях.

Рафинья находится в лучшей форме, чем когда-либо, поэтому сомнений в его физическом состоянии нет. Поклонники "Интера" могут быть спокойны. Переговоры были сложными, но мы знали, что клуб хотел видеть его в своих рядах. Мы уверены, что сделка состоится.