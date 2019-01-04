Агент подтвердил интерес "Ромы" и "Интера" к защитнику "Аталанты" Манчини

"Интер" и "Рома" проявляют интерес к защитнику "Аталанты" Джанлуке Манчини. Агент 22-летнего итальянца Стефано Кастельново заявил, что его клиент не покинет клуб из Бергамо в январское трансферное окно.

- В январе он обязательно останется в "Аталанте", - приводит слова агента Gazzetta dello Sport. - В Италии нет лучшего клуба для молодого игрока. В апреле-мае мы обсудим с руководством "Аталанты" дальнейшие шаги: будем ли продлевать контракт или уйдем. "Интер" и "Рома"? Они очень заинтересованы в трансфере Манчини. Также есть интерес из Англии и Германии.

В текущем сезоне Манчини провел 17 матчей за "Аталанту", забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.

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