Агент: "Педро Роша остается в "Спартаке". Он верит в Карреру"

Хамилтон Бернард, агент форварда "Спартака" Педро Роши, отметил, что игрок заинтересован в продолжении карьеры в России. Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в "Крузейру" на правах аренды.

- К нам обращались восемь клубов из Бразилии, - приводит Radio Hincha слова Бернарда. - Его все еще ждут в "Гремиу". Но Педро будет ждать своего шанса в "Спартаке". Он знает свой потенциал и верит в Массимо Карреру. Но если он решит вернуться в Бразилию, то приоритетом будет "Гремиу".

В прошлом сезоне Роша провел 11 матчей за "Спартак", в которых забил 1 мяч.