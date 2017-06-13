Агент Кришито: "Игрок останется в "Зените"

Андреа Д’Амико, агент итальянского защитника "Зенита" Доменико Кришито, отметил, что футболист отработает свой контракт с питерским клубом до конца. Ранее в СМИ появилась информация об интересе к 30-летнему итальянцу со стороны ряда клубов. Кришито играет за петербургский клуб с 2011 года, провел в составе команды 185 матчей, в которых забил 14 мячей и отдал 24 голевые передачи.

– Доменико был близок к возвращению в Италию, – приводит Sky Sport слова агента. – У игрока были предложения от "Наполи", "Фиорентины" и "Интера". Но у него еще год действует контракт с "Зенитом". В руководстве клуба посчитали нецелесообразным отпускать одного из лидеров команды.