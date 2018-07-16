Агент: "Краснодар" подписал игрока, а "Локомотив" - один из вариантов для Кинтеро"

Норман Капуоццо, официальный представитель полузащитника "Порту" и сборной Колумбии Хуана Кинтеро, рассказал "СЭ" о будущем своего клиента.

- "Краснодар" и "Локомотив" все еще претендуют на Кинтеро? - вопрос агенту.

- "Краснодар" только подписал игрока в полузащиту (Кристиана Куэву. - Прим. "СЭ"). По поводу "Локо" - это один из вариантов для Хуана, - отметил Капуоццо.

В январе 25-летний колумбиец перешел в "Ривер Плейт" на правах аренды. Он будет выступать за аргентинский клуб до декабря 2018 года. "Ривер Плейт" собирается активировать опцию выкупа его контракта у "Порту" за 3,7 миллиона евро. Ранее президент "Ривер Плейта" Родолфо Д’Онофрио заявил, что сумма трансфера Кинтеро - 25 миллионов евро. (Игорь НОВИКОВ)

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