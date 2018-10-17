Агент: "Челси" все еще хочет приобрести Ругани у "Ювентуса"

"Челси" сохраняет интерес к защитнику "Ювентуса" Даниэле Ругани. Об этом сообщил агент игрока Давиде Торчия.

- "Челси" проявил серьезное желания провести переговоры по Ругани, - цитирует агента Football Italia. - В "Ювентусе" оценили это. Но Даниэле никогда не просил о трансфере. Его целью было завоевать место в основном составе. "Юве" поверил в него, и мы обсудим детали во время продления контракта. Он истекает в 2021 году. Спешить нам некуда, но слишком долго ждать мы тоже не можем.

В текущем сезоне 24-летний итальянец провел два матча за "Ювентус".

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