Зозуля – о травме головы: "Все в порядке, заделали степлером"

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля, получивший травму в матче 4-го тура испанской ла лиги 2 против "Луго" (0:1), сообщил о том, что с ним все в порядке. Форвард по ходу встречи разбил голову в борьбе с защитником соперника.

"Все хорошо, небольшая царапина. Степлером заделали", – написал Зозуля на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, что для 27-летнего украинца стала первой с начала года. В январе "Бетис" сдал его в аренду в "Райо Вальекано", но после протестов фанатов "Райо", форвард вынужден был вернуться обратно. Заявка на вторую половину сезона была закрыта, и Зозуля поддерживал форму самостоятельно.

Зозуле разбили голову в дебютном матче за "Альбасете"