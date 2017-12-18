Зозуля может перейти из "Альбасете" в "Алавес"

Нападающий "Альбасете" Роман Зозуля может вернуться в испанскую ла лигу 1. Как сообщает AS, интерес к украианцу проявляет "Алавес". В текущем сезоне на счету Зозули 14 матчей и 7 голов в ла лиге 2.

Сезон-2016/17 Зозуля начал в "Бетисе", провел 6 матчей в ла лиге, после чего был отдан в аренду в "Райо Вальекано". Однако болельщики клуба высказались против выступления Зозули за "Райо", он вернулся в "Бетис", но не мог принимать участия в официальных матчах - клуб уже исключил форварда из заявки на сезон, а включить обратно не мог из-за закрытого трансферного окна.