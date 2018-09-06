Зинедин Зидан: "Я не давал инструкции игрокам "Реала", как играть против Салаха"

Бывший тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о финальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:1). Он отметил, что не давал инструкции, как противостоять Мохамеду Салаху.

- Давал ли я отдельные инструкции Марселу и другим защитникам, как играть против Салаха? Вовсе нет! Мы всегда играем одинаково, независимо от соперника. Однако мы обсуждали с игроками индивидуальные характеристики оппонентов, чтобы они имели в виду какие-то детали. Я не хотел слишком вдаваться в это, для меня важнее, чтобы игроки сосредоточились в первую очередь на нашей игре, - цитирует специалиста Goal.com. - Наш план на игру отличался. Мы не использовали ромб в центре поля, как в Кардиффе. Я попросил Иско отойти в центр поля, и мы играли с двумя форвардами. Я просил Модрича и Крооса высоко обороняться, чтобы у соперников не было пространства. В то же время Каземиру давал нам баланс в глубине поля, страхуя прессингующих полузащитников. У него была ключевая роль – как на земле, так и на втором этаже.

После ухода француза новым главным тренером команды стал Хулен Лопетеги.