Зинедин Зидан: "Реал" хочет продолжать побеждать и красиво играть"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча за трофей Сантьяго Бернабеу против "Фиорентины" отметил, что доволен стартом сезона для команды. Мадридцы уже завоевали Суперкубок Европы и Испании, а в игре 1-го тура чемпионата Испании разгромили "Депортиво" (3:0).

– Мы хорошо начали, и я надеюсь, что продолжим в том же духе, – цитирует AS Зидана. – Чемпионат только начался, впереди 37 тяжелых матчей. Довольны тем, в какой форме находимся и хотим продолжать побеждать, а также красиво играть. Буду счастлив, если удастся выполнить все цели.