Зинедин Зидан: "Против "Фиорентины" Криштиану Роналду сыграет все 90 минут"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан в преддверии матча за трофей Сантьяго Бернабеу против "Фиорентины" отметил, что предоставит полную игровую практику нападающему Криштиану Роналду. Сегодня Административный трибунал по спорту (TAD) отклонил апелляцию "Реала" по 5-матчевой дисквалификации форварда.

– Криштиану Роналду находится в великолепной форме, – цитирует AS Зидана. – Конечно, он проведет на поле все 90 минут. Мы постараемся проявить себя с лучшей стороны. Хотим, чтобы наш родной трофей вновь остался дома.

32-летний футболист пропустит еще три игры чемпионата Испании против "Валенсии", "Леванте" (обе – домашние) и "Реал Сосьедад" (гостевая). Таким образом, возвращение Криштиану Роналду будет запланировано на домашний матч 5-го тура ла лиги против "Бетиса".