Зинедин Зидан: "Месси – ключевой игрок "Барселоны", его можно поздравить"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:3) поздравил нападающего каталонцев Лионеля Месси с успешной игрой. Аргентинец сделал дубль, в том числе забив победный гол, ставший для него 500-м в составе сине-гранатовых.

– Месси – ключевой игрок "Барселоны", – приводит AS слова Зидана. – И он снова забил два гола. Но в составе каталонцев есть и другие опасные футболисты, за которыми нужно следить не менее пристально. Аргентинца можно поздравить. У него появляются шансы, он их реализует. Для нас этого ничего не меняет. Мне больше нечего добавить.

"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"