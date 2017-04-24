Зинедин Зидан: "Месси – ключевой игрок "Барселоны", его можно поздравить"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 33-го тура чемпионата Испании с "Барселоной" (2:3) поздравил нападающего каталонцев Лионеля Месси с успешной игрой. Аргентинец сделал дубль, в том числе забив победный гол, ставший для него 500-м в составе сине-гранатовых.
– Месси – ключевой игрок "Барселоны", – приводит AS слова Зидана. – И он снова забил два гола. Но в составе каталонцев есть и другие опасные футболисты, за которыми нужно следить не менее пристально. Аргентинца можно поздравить. У него появляются шансы, он их реализует. Для нас этого ничего не меняет. Мне больше нечего добавить.
"Реал" – "Барселона": главное о матче // Трансляция матча "Реал" – "Барселона"
Flamenco
Зинедин все прекрасно понимает!
01:29
bor_bor
Нашел, что сказать! Грубо играла команда Зидана. Месси - велик и благороден!
01:11
Platinum1991
Поздравляем не только Месси, но и всю команду Барселоны с тренерским штабом за отличный футбольный спектакль! В матче 33-го тура чемпионата Испании "Реал" на своём поле проиграл "Барселоне" со счетом 2:3. Дублем в этом поединке отметился аргентинский нападающий Барселоны Лионель Месси. На счету форварда Барсы Месси стало 16 голов в "эль-класико" в рамках Ла Лиги и он стал новым лидером по этому показателю, обогнав легенду "Реала" Альфредо Ди Стефано - на счету которого было 14 голов. Арбитр встречи Алехандро Эрнандес судит НАГЛО и БЕЗОБРАЗНО в первом тайме! Реал играет ГРУБО и ГРЯЗНО, а арбитр закрывает на эту грубость глаза! Марселу УМЫШЛЕННО грубо - ПРЕДНАМЕРЕННО разбил локтем Месси нос, а судья даже не свиснул и не наказал грубияна красной карточкой! Другие грубые ошибки судьи трактуются в пользу Реала! Это ПОЛНЫЙ судейский произвол испанского арбитра встречи! Барселона не забивает четыре ударных момента для крупного счёта! Реал забил гол из офсайда и судья его защитал! Барселона играет лучше Реала, а игроки Реала играют очень ГРУБО!!! Месси забил КЛАССНЫЙ гол и сравнивает счёт! Арбитр встречи Алехандро Эрнандес судил НАГЛО и БЕЗОБРАЗНО в первом тайме, а во втором успокоился и судил более менее сносно! При такой грубой игре - Реал заслуживает поражение, хотя я ставил на результативную НИЧЬЮ! Но ничьи НЕ получилось, потому что Месси страстно хотел наказать Реал за ГРУБОСТЬ и свою травму, которую ему нанёс Марселу в первом тайме! Реал имел 12 возможностей забить 100% голы, а забил всего ТРИ и на последней секунде встречи Барселоны с Реалом третий ПОБЕДНЫЙ забил Месси! С чем мы его и поздравляем! Есть ЮБИЛЕЙНЫЙ 500-й мяч Лионеля забитый им в играх за Барселону, и в какой игре забит - в матче с Реалом! Это ДОРОГОГО стоит. У Реала были моменты, но в три раза меньше. Вот так надо наказывать грубиянов из Реала за грубость - ГОЛАМИ! Причина поражения Реала - ГРУБОСТЬ игроков, а Барселона ПОБЕДИЛА заслуженно и ЧЕСТНО! Это поражение стало первым для королевского клуба на своём поле в последних 23-х матчах. До этого "Реал" проиграл на "Сантьяго Бернабеу" 27 февраля 2016 года в матче с "Атлетико" со счётом 0:1.
00:54
wilde
Ну все в духе Зидана сказал... Мяч круглый. поле плоское. разметка белая... мы проиграли. Счет на табло...
00:51