Зинедин Зидан: "Иско заслужил выйти в основе в матче с "Баварией"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 32-го тура чемпионата Испании против "Спортинга" (3:2) отметил, что игру полузащитника команды Иско. Хавбек оформил дубль в минувшей встрече, забив победный гол своей команды на 90-й минуте.

– Иско проделал огромную работу и, безусловно, заслужил место в основе на матч с "Баварией", – цитирует AS Зидана. – Его гол принес нам очень важную победу. Но я доволен не только Иско, но и всей командой. А в целом, "Реал" – это команда для Иско. Сейчас же мы немного отдохнем, после чего приступим к подготовке к игре Лиги чемпионов.

Иско считает, что к нему в команде относятся несправедливо из-за имеющейся игровой практики? Я считаю, что несправедлив ко многим футболистам, потому что их у меня 24, а в основе могут выходить только 11. Недовольство игроков – естественный процесс. Невероятно тяжело оставлять прекрасных футболистов на скамейке запасных.