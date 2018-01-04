Зидан согласен заменить Бензема на Икарди или Вернера

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан дал добро на приобретение нападающего на место Карима Бензема, сообщает L’Equipe. Наставник ранее упорно не желал заменять Бензема, однако падение результативности команды вынудило его согласиться на поиск нового форварда. Этот вопрос обсуждался на встрече Зидана с президентом клуба Флорентино Пересом.

По данным источника, приоритетом "Реала" стали нападающий "Интера" Мауро Икарди и форвард "Лейпцига" Тимо Вернер. Представители мадридского клуба уже контактировали с агентами обоих игроков.