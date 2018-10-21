Жерар Пике: "Барселона" должна двигаться дальше с Месси или без него"

Защитник "Барселоны" Жерар Пике после матча 9-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (4:2) отметил, что у команды должны быть варианты игры без Лионеля Месси. Нападающий получил перелом руки и покинул поле на 26-й минуте. Он пропустит 3 недели.

- Когда Месси с нами, он придает команде больше уверенности, потому что является лучшим футболистом в мире, - приводит Mundo Deportivo слова Пике. - Но его отсутствие не должно слишком сильно влиять на нас. Конечно, нам придется перестраиваться, но должны быть другие варианты. "Барселона" должна двигаться вперед с ними или без него.