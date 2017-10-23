Защитник "Реала": "Если меня не будут вызывать в "молодежку" Франции - подумаю о сборной Испании"

Защитник "Реала" Тео Эрнандез выразил обеспокоенность в связи с непопаданием в заявку молодежной сборной Франции. 20-летний уроженец Марселя подчеркнул, что в будущем готов стать игроком молодежной сборной Испании.

– Я начинаю переживать в связи с регулярным непопаданием в молодежную сборную Франции, – цитирует Sport.es Эрнандеза. – Мне не звонили ни в августе, ни в сентябре, ни в октябре. Меня это немного раздражает. Если меня не будут вызывать во французскую команду – я подумаю о сборной Испании. Я француз, но... Посмотрим, что случится в будущем.