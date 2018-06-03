"Вильярреал" просит "Милан" снизить цену на Бакку

"Вильярреал" не готов выкупить у "Милана" нападающего Карлосу Бакку по предложенным условиям. Испанский клуб надеется на скидку.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, "Милан" хочет получить за игрока 15,5 миллионов евро. "Вильярреал" просит уменьшить эту сумму.

Колумбиец в прошедшем сезоне играл за "Вильярреал" на правах аренды. 31-летний форвард в 35 матчах чемпионата Испании забил 15 мячей при шести голевых передачах.