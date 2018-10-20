"Вильярреал" и "Атлетико" сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Испании (1:1). Голом в составе хозяев поля отметился защитник Марио Гаспар, у гостей отличился защитник Филипе Луис.

Чемпионат Испании

Лига 1

9-й тур

"Вильярреал" - "Атлетико" - 1:1 (0:0)

Голы: Филипе Луис, 51 (0:1). Марио Гаспар, 65 (1:1).

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме, Марио Гаспар, Альваро Гонсалес, Мори, Касорла, Итурра (Бакка, 64. Токо-Экамби, 77), Тригерос, Пабло Форнальс, Морено, Педраса (Касерес, 74).

"Атлетико": Облак, Хуанфран, Филипе Луис (Годин, 77), Хименес, Эрнандез, Коке, Сауль, Партей, Эрнандес (Корреа, 46), Калинич (Лемар, 46), Гризманн.

Предупреждения: Хуанфран, 28. Итурра, 31. Альваро Гонсалес, 44. Педраса, 69.

Судья: Эстрада Фернандес.

20 октября. Вильярреал. Стадион "Estadio de la Ceramica".

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