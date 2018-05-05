"Вильярреал" хочет вернуть Морено из "Эспаньола"

"Вильярреал" хочет вернуть нападающего Херарда Морено. Как сообщает AS, "Вильярреал" планирует выкупить права на 26-летнего игрока у "Эспаньола" за 20 миллионов евро – такая сумма прописана в контракте Морено, который в 2015 году перебрался в "Эспаньол" из "Вильярреала", сохранившего приоритет выкупа. Отмечается, что с 1 июля 2018 года сумма выкупа вырастет до 25 миллионов.

В нынешнем сезоне Морено забил 15 голов в чемпионате Испании в составе "Эспаньола", чем и привлек внимание своего бывшего клуба.