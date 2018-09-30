"Вильярреал" дома уступил "Вальядолиду"

"Вильярреал" проиграл "Вальядолиду" (0:1) в матче седьмого тура чемпионата Испании. Единственный мяч в этой игре забил Леонардо Суарес. Хозяева могли сравнять счет, но Херард Морено на 84-й минуте не реализовал пенальти.

У "Вильярреала" осталось восемь очков, команда опустилась на 11-е место в чемпионате Испании. "Вальядолид" набрал девять очков и поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре "Вальядолид" примет "Уэску", а "Вильярреал" на выезде сыграет с "Эспаньолом".

Чемпионат Испании

Примера

7-й тур

"Вильярреал" - "Вальядолид" - 0:1 (0:0)

Гол: Суарес, 53.

Нереализованный пенальти: Морено, 83 (вратарь)

"Вильярреал": Серхио Асенхо, Хауме (Педраса, 77), Марио Гаспар (Лаюн, 46), Виктор Руис, Альваро Гонсалес, Мори, Касорла (Токо-Экамби, 66), Тригерос, Пабло Форнальс, Бакка, Морено.

"Вальядолид": Масип, Кико Оливас, Начо Мартинес, Калеро, Антоньито, Мойяно, Мичел (Борха, 90+4), Рубен Алькарас, Вилья (Иви Лопес, 85), Чоп, Суарес (Ануар, 70).

Предупреждения: Марио Гаспар, 35. Чоп, 36. Бакка, 45. Касорла, 60. Кико Оливас, 82. Начо Мартинес, 85.

Судья: Иглесиас Вильянуэва.

30 сентября. Вильярреал. Стадион "Estadio de la Ceramica".

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