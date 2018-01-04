Вьетто перешел из "Атлетико" в "Валенсию"

"Валенсия" на своем официальном сайте объявила о переходе нападающего "Атлетико" Лусиано Вьетто. "Летучие мыши" арендовали 24-летнего аргентинца с возможностью последующего выкупа прав летом 2018 года.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Вьетто со стороны "Спортинга". Генеральный директор "матрасников" Мигель Анхель Хиль Марин подтверждал, что переход может состояться.

Напомним, Вьетто выступает за "Атлетико" с 2015 года. В этом сезоне он принял участие в 10 матчах во всех клубных турнирах, но не отметился в них результативными действиями.