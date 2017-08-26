Варан может пропустить игру против "Валенсии"

Защитник "Реала" Рафаэль Варан не тренируется в общей группе в преддверии матча 2-го тура чемпионата Испании против "Валенсии". Согласно Marca, велика вероятность, что француз пропустит встречу.

Кроме того, из-за травм команде не поможет Хесус Вальехо, а Серхио Рамос не сыграет из-за дисквалификации. Таким образом, к предстоящей игре мадридцы подходят с одним центральным защитником – Начо.

Отмечается, что рядом с испанцев в предстоящей встрече может сыграть полузащитник Каземиру. Также рассматривается вариант с привлечением к первой команде игрока молодежного состава Ману Эрнандо.

Матч "Реал" – "Валенсия" состоится 27 августа и начнется в 23.15 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи