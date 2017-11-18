Вальверде - о разгроме "Леганеса": "Иногда было очень сложно, они не давали нам играть"

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде после победы над "Леганесом" (3:0) в матче 12-го тура чемпионата Испании отметил, что иногда соперник не давал каталонцам играть. Он также добавил, что сине-гранатовые должны уметь играть в гостях, когда соперник заставляет много работать.

– Возможно, результат говорит о том, что мы доминировали больше, чем это было на самом деле. У "Леганеса" были опасные моменты, но мы хорошо атаковали и раскрыли игру во втором тайме, – приводит Marca слова Вальверде. – Мы победили в тяжелом матче. Иногда было очень сложно, они не давали нам играть. Кроме того, "Леганес" мало пропускает дома.

Все зависит от соперника. Бывает, что мы играем превосходно, но "Барселона" должна уметь выступать в гостях, когда соперник заставляет попотеть.