"Валенсия" обыграла "Севилью" в борьбе за Лигу чемпионов

"Валенсия" на выезде обыграла "Севилью" в матче 28-го тура чемпионата Испании - 2:0. Дубль в этой встрече сделал нападающий Родриго.

"Летучие мыши" за счет победы оторвались от севильской команды на 11 очков в борьбе за Лигу чемпионов.

Чемпионат Испании

Лига 1

28-й тур

"Севилья" - "Валенсия" - 0:2 (0:1)

Голы: Родриго, 25 (0:1). Родриго, 68 (0:2).

"Севилья": Рико, Меркадо, Лаюн, Эскудеро, Лангле, Банега, Н`Зонзи, Сарабия (Бен Йеддер, 71), Васкес, Нолито (Корреа, 63), Муриэль (Рамирес, 81).

"Валенсия": Нету, Гарай, Хосе Гайя (Лато, 85), Мурильо, Габриэл Паулиста, Парехо, Кокелен, Кондогбья (Торрес, 77), Дзадза (Солер, 67), Родриго, Гонсалу Гедеш.

Предупреждения: Эскудеро, 35. Меркадо, 40. Муриэль, 40. Кондогбья, 60. Корреа, 82. Гарай, 87.

Судья: Де Бургос Бенгоэча.

10 марта. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".