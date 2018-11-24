"Валенсия" без Черышева разгромила "Райо Вальекано"

"Валенсия" разгромила "Райо Вальекано" в матче 13-го тура чемпионата Испании (3:0). Дублем отметился нападающий Санти Мина.

Отметим, что российский нападающий "летучих мышей" Денис Черышев не попал в заявку на эту игру - он продолжает восстанавливаться после травмы, полученной 20 октября в матче 9-го тура чемпионата Испании против "Леганеса" (1:1).

"Валенсия" набрала 17 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице. "Райо Вальекано" с 7 баллами занимает предпоследнюю строчку.

Чемпионат Испании

Лига 1

13-й тур

"Валенсия" - "Райо Вальекано" - 3:0 (1:0)

Голы: Мина, 35 (1:0). Мина, 61 (2:0). Гамейро, 76 (3:0).

"Валенсия": Нету, Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Васс, Кокелен, Солер (Везу, 81), Родриго, Мина (Гамейро, 67), Гонсалу Гедеш (Торрес, 72).

"Райо Вальекано": Димитриевски, Амат, Адвинкула, Гальвес, Алекс Морено, Трехо (Алегрия, 73), Имбула, Посо (Бебе, 58), Комесанья, Эмбарба (Альваро Гарсия, 53), Рауль де Томас.

Предупреждения: Адвинкула, 22. Диакаби, 28. Комесанья, 41. Гальвес, 51. Солер, 74.

Удаление: Адвинкула, 87.

Судья: Гонсалес Фуэртес.

24 ноября. Валенсия. Стадион "Месталья".

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