В "Реале" сожалеют, что летом не продали Бэйла в "МЮ"?

Руководство "Реала" огорчено тем, что не смогло продать нападающего Гарета Бэйла в летнее трансферное окно, утверждает Diario Gol. В период дозаявок об интересе к 28-летнему валлийцу говорил главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.

По информации источника, президент "королевского клуба" Флорентино Перес намерен расстаться с игроком как можно скорее. В настоящее время нападающий восстанавливается от травмы, полученной 12 октября. Сроки его восстановления от повреждения неизвестны.

Напомним, Бэйл выступает за "Реал" с 2013 года. В сезоне-2017/18 он принял участие в 9 матчах во всех клубных турнирах, забив 3 мяча. Действующий контракт нападающего с клубом рассчитано до конца сезона-2021/22.