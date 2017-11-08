Твиттер "Барселоны": "Нам нужно всего 5 символов, чтобы объяснить сущность футбола: Месси"

"Барселона" прокомментировала на своей странице в Твиттере расширение количества символов в этой соцсети. Каталонцы не стали использовать все 280 символов.
"Несмотря на то, что мы можем теперь использовать до 280 символов, нам хватит лишь пяти, чтобы объяснить всю сущность футбола: Месси", – написано в Твиттере каталонцев.
Лионель Месси вышел в стартовом составе "Барселоны" на матч 11-го тура чемпионата Испании против "Севильи" (2:1). Эта встреча стала для аргентинца 600-й в составе каталонцев. В текущем сезоне аргентинец провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и сделал 4 голевые передачи.
Although now we may be able to use up to #280characters, we still only need five to express the essence of football: MESSI pic.twitter.com/WqxNIe1zuG– FC Barcelona (@FCBarcelona) 8 ноября 2017 г.
баламошка
Пока эта сущность футбола прячется ото всех в заснеженной России. В варюжках!!------------инородный эксперт баламошка, секретарь директора вселенной Фули.
18:11