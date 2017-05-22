Тремулинас покинет "Севилью" на правах свободного агента

"Севилья" на официальном сайте объявила об уходе из команды защитника Бенуа Тремулинаса. Испанский клуб отказался подписывать новый контракт с 31-летним французом. В текущем сезоне игрок, выступающий за севильцев с 2014 года, не выходил на поле из-за проблем с мениском.

- Это был мой третий год в "Севилье", было трудно из-за моей травмы колена, но я никогда не забуду свои первые два сезона с двумя победами в Лиге Европы, - отметил Тремулинас в обращении к фанатам. - Я обнаружил в Севилье особенный город, стадион и невероятных фанатов. Хочу поблагодарить клуб, всех людей, работающих в нем, они всегда поддерживали меня в хорошие и плохие времена, а также медицинский персонал и тренеры. Мончи и Унаи Эмери позволили мне выйти на более высокий уровень.