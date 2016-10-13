Тони Кроос: "Такой контракт ты получаешь один-два раза в жизни"

Полузащитник "Реала" и сборной Германии Тони Кроос, вчера продливший контракт с мадридцами до лета 2022 года, выразил радость от пребывания в испанском клубе. По слухам, в новом соглашении футболиста будет прописана зарплата в 20 миллионов евро, что сделает Крооса самым высокооплачиваемым немцем в истории футбола.

– Для меня это особенный день, – цитирует клубная пресс-служба Крооса. – Подобный контракт ты получаешь один-два раза в жизни. Я наслаждаюсь пребыванием в лучшем клубе планеты, я очень счастлив в Мадриде и буду находиться здесь как минимум еще шесть сезонов. Изначально был настроен только на продолжение карьеры в "Реале". Завершить карьеру здесь? Это отличная идея. Не представляю себя выступающего в 36 лет.