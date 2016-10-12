15:02 | ФУТБОЛ — Испания

"Реал" объявил о договоренности с Кроосом о новом контракте

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"Реал" на официальном сайте объявил о договоренности с полузащитником Тони Кроосом о подписании нового контракта. Новое соглашение с 26-летним немцем будет рассчитано до 30 июня 2022 года. Официальная презентация по этому поводу пройдет завтра. 

Ранее СМИ писали, что зарплата хавбека сборной Германии вырастет до 20 миллионов евро в год. Это сделает его самым высокооплачиваемым немецким игроком в истории. Сейчас он получает 10,9 миллиона. Напомним, Кроос перешел из "Баварии" в "Реал" в 2014 году за 30 миллионов евро.

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