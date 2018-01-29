Судьи ошибочно назначили штрафной, с которого Месси принес "Барселоне" победу над "Алавесом"

Бригада арбитров во главе с Игнасио Иглесиасом Вильянуэвой допустила ошибку в эпизоде с назначением штрафного в матче 21-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Алавесом" (2:1), утверждает As. Судьи не зафиксировали офсайд, в котором оказался Пако Алькасер перед фолом со стороны соперника. В результате Лионель Месси реализовал стандартное положение - этот гол стал для каталонцев победным.
Также издание отмечает, что в моменте с первым голом "Барселоны" рефери правильно не зафиксировали игру рукой со стороны Жерара Пике, который оказался на пути мяча в сетку ворот после удара Луиса Суареса. Защитник каталонцев падал после единоборства с соперником и не мог в полной мере контролировать положение своего тела.
Ошибочный гол "Барселоны", дубль Роналду с пенальти и самый курьезный хет-трик Испании
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нapoд я нaрыл мeтoд кaк пoдкачaтcя домa, этoт мeтод oпиcан в блoгe одногo чувaкa. C нaчaла нe пoверил, но решил попpобовать ведь цeнa вoпроca копeeчнaя и был в шоке уже через неделю: cтaл уходить пивной живот, пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Тeперь жeнa тожe зaхoтeлa попpoбовать увидeв мой peзультат и уже чeрез неделю убрaлa в тaлии пapу caнтимeтpов и это вce бeз диeт и cпopтa. Вoт тот блог, повepьте тaм вce пpaвдa oпиcанo ---- http://krati.co/blog
20:52
А я за
Ну тут конечно виноват Реал и судьи ))А пенальти и Барса уже известная тема )
18:45