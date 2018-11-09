Нападающий "Барселоны" Луис Суарес признан лучшим игроком ла лиги в октябре. 31-летний уругваец забил четыре гола в прошлом месяце, три из которых - в ворота "Реала" в матче 10-го тура чемпионата Испании (5:1).

Отметим, что в сентябре лучшим футболистом ла лиги был также признан игрок "Барселоны" - форвард Лионель Месси.

В текущем сезоне Суарес провел 16 матчей за сине-гранатовых, забил 9 голов и отдал 6 результативных передач.

"Барселона" после 11 туров занимает 1-е место в чемпионате Испании, имея в активе 24 очка.

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