Солари: "Я - не тот человек, который может давать советы Иско"

Главный тренер "Реала" Сантьяго Солари отказался дать совет Иско насчет того, как он может вернуться в основной состав.

- Я - не тот человек, который может здесь давать кому-либо советы, - цитирует Солари Goal.com. - Мои игроки опытные и у них много титулов. Футболист, который давно пришел в первую команду, должен знать, что делать в подобной ситуации. У меня в распоряжении молодые парни, у которых много опыта. Иско может уйти в "Ювентус"? У нас 24 игрока, и каждый из них важен. И так будет дальше.

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