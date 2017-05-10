10:16 | ФУТБОЛ — Испания

СМИ: Ярмоленко может сменить киевское "Динамо" на "Валенсию"

0
0
0
0
2

Нападающий киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна, утверждает Capitaldeporte.com. В подписании контракта с форвардом заинтересована "Валенсия".

Бело-гоубые намерены получить за трансфер 27-летнего украинца не менее 15 миллионов евро. При этом переход может не состояться из-за высокой заработной платы футболиста.

Напомним, что Ярмоленко выступает в составе "Динамо" с 2007 года. За это время он провел за киевлян 219 матчей и забил 93 гола.

0
0
0
0
2
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Aha

то же самое что с Коноплянкой -агент получит крутые подъемные за то, что втюхал такого футболиста. а дальше -в аренду на родину

10:26

Aha

зачем он им? да за 15 млн? понятно, что Валенсия сейчас аутсайдер Примеры, но неужели все бразильцы повымирали? за 15 млн. их можно штук 10 купить)

10:25