22:15 | Футбол — Испания

СМИ: "Реал" отказался от идеи с приглашением Покеттино

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Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино не будет работать в "Реале", утверждает Sky Sports со ссылкой на свои неназванные источники. Руководство клуба отказалось от идем с приглашением 46-летнего специалиста.

Ранее сообщалось, что Покеттино является главным фаворитом на пост главного тренера "Реала".

24 мая Покеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года. Выкупная стоимость аргентинца составляет 56 миллионов долларов.

 

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