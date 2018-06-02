СМИ: "Реал" отказался от идеи с приглашением Покеттино

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино не будет работать в "Реале", утверждает Sky Sports со ссылкой на свои неназванные источники. Руководство клуба отказалось от идем с приглашением 46-летнего специалиста.



Ранее сообщалось, что Покеттино является главным фаворитом на пост главного тренера "Реала".



24 мая Покеттино продлил контракт с "Тоттенхэмом" до 2023 года. Выкупная стоимость аргентинца составляет 56 миллионов долларов.