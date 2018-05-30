СМИ: "Реал" не продаст Каземиру ни "ПСЖ", ни кому-либо другому

"Реал" отказался продавать полузащитника Каземиру в "ПСЖ", сообщает Marca со ссылкой на Globoesporte.По данным издания, в последние месяцы парижане сделали несколько предложений по трансферу 26-летнего бразильца, однако руководство "Реала" отвергло все.

Боссы "сливочных" считают полузащитника одним из ключевых игроков команды и намерены сохранить его и предложить новый контракт. Действующее соглашение Каземиру с "Реалом" действует до 2021 года, а сумма отступных составляет 200 милионов евро.

Бразилец играет за "сливочных" с 2013 года, не считая краткосрочной аренды в "Порту" в 2014-2015 годах. В прошедшем сезоне Каземиру провел 48 матчей и забил семь голов.