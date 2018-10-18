СМИ: "Реал" начал переговоры с Конте

"Реал" связался с бывшим главным тренером "Ювентуса" и "Челси" Антонио Конте, информирует Corriere dello Sport. Нынешний наставник "королевского клуба" Хулен Лопетеги находится на грани увольнения после четырехматчевой серии без побед.

Сообщается, что королевский клуб интересовался, доступен ли итальянец. Конте является основным претендентом на пост главного тренера "Реала".

49-летний Конте был уволен из лондонского клуба 12 июля 2018 года - сейчас он требует от руководства "синих" неустойки в размере 10 миллионов евро.

Под руководством итальянца "Ювентус" трижды становился чемпионом Италии, а "Челси" выигрывал чемпионат Англии и Кубок этой страны.

Лопетеги возглавил "Реал" 14 июня 2018 года, заключив трехлетний контракт. Сообщается, что тренера могут уволить в случае поражения от "Барселоны" в 10-м туре ла лиги.

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