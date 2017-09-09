СМИ: Марселу за удар соперника грозит дисквалификация на 4 матча

Защитник "Реала" Марселу может быть дисквалифицирован на срок до четырех матчей за грубость в отношении соперника в матче 3-го тура чемпионата Испании против "Леванте" (1:1), утверждает As. Бразилец, в данной встрече сыгравший на позиции флангового нападающего, получил красную карточку за то, что ударил хавбека "лягушек" Джефферсона Лерму ногой по спине.

Отметим, что "Реал" во втором матче в ла лиге потерял очки. После трех туров у "Королевского клуба" в активе 5 баллов, команда располагается на пятом месте.