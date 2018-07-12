СМИ: "Манчестер Юнайтед" возобновил переговоры по Бэйлу

"Манчестер Юнайтед" вновь обратился к руководству "Реала" с предложением по трансферу нападающего Гарета Бэйла, сообщает Football Espana со ссылкой на Manchester Evening News.

По данным издания, 28-летний валлиец все еще рассматривается "красными дьяволами" в качестве приоритетного трансфера. "МЮ" готов предложить за форварда около 100 миллионов евро. Однако, как ранее заявлял агент Бэйла Джонатан Барнетт, игрок определится со своим будущим после разговора с новым главным тренером "сливочных" Хуленом Лопетеги. При этом сам Бэйл склоняется к тому, чтобы остаться в Королевском клубе из-за ухода Криштиану Роналду и бывшего тренера Зинедина Зидана.

Напомним, что валлиец играет за "Реал" с 2013 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.