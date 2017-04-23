СМИ: Бэйл и Алькасер начнут матч "Реал" - "Барселона" с первых минут

Нападающий "Барселоны" Пако Алькасер должен начать матч чемпионата Испании с "Реалом" с первых минут. Экс-форвард "Валенсии" имеет нерегулярную игровую практику и подвергается критике со стороны фанатов и специалистов, однако предстоящий важный матч он скорее всего начнет с первых минут. Как сообщает Onda Cero, Алькасер заменит дисквалифицированного Неймара.

Кроме того, источник утверждает, что в составе "Реала" с первых минут выйдет Гарет Бэйл. Полузащитник восстановился после травмы, но Зинедин Зидан не гарантировал ранее, что валлиец окажется в стартовом составе.

Напомним, матч "Реал" – "Барселона" состоится сегодня, 23 апреля, начало – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.