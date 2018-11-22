СМИ: "Барселона" требует от Неймара самостоятельных шагов для возвращения

Нападающий "ПСЖ" Неймар, как уже сообщалось ранее, не чувствует себя счастливым во Франции и хочет вернуться в "Барселону". По информации Goal.com, в каталонском клубе готовы принять Неймара, однако при условии самостоятельных шагов для возвращения.

"Барселона" хочет, чтобы форвард публично признал, что покинул каталонский клуб не самым лучшим образом. Таким образом, бразилец сможет наладить отношения с болельщиками.

Кроме того, "Барселона" не готова платить бразильцу столько же, сколько "ПСЖ", поэтому Неймару придется пойти на значительное понижение зарплаты.

Неймар перешел в "ПСЖ" летом 2017 года за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом мира. В прошлом сезоне он провел 30 матчей в составе команды, в которых забил 28 мячей.

Вместе с парижанами Неймар выиграл все французские трофеи за год. Несмотря на это, по сведениям СМИ, игрок не совсем доволен переходом в "ПСЖ" и хотел бы уйти из команды.