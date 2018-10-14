СМИ: "Барселона" предложит Месси новый контракт

"Барселона" собирается предложить новый контракт нападающему Лионелю Месси, утверждает Mundo Deportivo. Действующее соглашение каталонского клуба с 31-летним аргентинцем рассчитано до 2021 года.

Сине-гранатовые планируют продлить контракт с Месси как минимум еще на один год. Каталонский клуб хочет, что форвард завершил карьеру на "Камп Ноу".

Месси выступает за "Барселону" с 2003 года. В составе сине-гранатовых он девять раз становился чемпионом Испании, а также четырежды выигрывал Лигу чемпионов.

В текущем сезоне Месси провел 11 матчей за "Барселону", забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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