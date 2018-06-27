СМИ: "Барселона" обозначила главные трансферные цели

"Барселона" обозначила главные цели на летнее трансферное окно, информирует AS. В центр нападения каталонцы хотят приобрести Габриэла Жезуса из "Манчестер Сити". Однако отмечается, что этот переход маловероятен, так как горожане не нуждаются в деньгах и не будут продавать бразильца.

В линию нападения "Барселона" также рассматривает полузащитника ПСВ и сборной Мексики Ирвинга Лосано.

На место центрального полузащитника сине-гранатовые рассматривают Александра Головина из ЦСКА и Миралема Пьянича из "Ювентуса". Скауты клуба посмотрят на Головина в матче чемпионата мира между сборными России и Испании.



Переход Тиагу Алькантары из "Баварии" и Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" оцениваются как маловероятные.