СМИ: "Барселона" обозначила главные трансферные цели

"Барселона" обозначила главные цели на летнее трансферное окно, информирует AS. В центр нападения каталонцы хотят приобрести Габриэла Жезуса из "Манчестер Сити". Однако отмечается, что этот переход маловероятен, так как горожане не нуждаются в деньгах и не будут продавать бразильца.
В линию нападения "Барселона" также рассматривает полузащитника ПСВ и сборной Мексики Ирвинга Лосано.
На место центрального полузащитника сине-гранатовые рассматривают Александра Головина из ЦСКА и Миралема Пьянича из "Ювентуса". Скауты клуба посмотрят на Головина в матче чемпионата мира между сборными России и Испании.
Переход Тиагу Алькантары из "Баварии" и Кристиана Эриксена из "Тоттенхэма" оцениваются как маловероятные.
- Барселона (Футбол)
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- Сборная Испании (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Кристиан Эриксен
- Тиагу Алькантара
- Миралем Пьянич
- Александр Головин
- Габриэл Жезус
- Ирвинг Лосано