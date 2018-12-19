20:32 | Футбол — Испания

СМИ: "Барселона" может купить защитника сборной Колумбии

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"Барселона" может приобрести зимой защитника "Валенсии" Джейсон Мурильо, сообщает Diario Sport. Каталонский клуб испытывает проблемы в связи травмами Томаса Фермалена и Самюэля Юмтити.

"Барселона" планирует сделать предложение об аренде Мурильо "Валенсии" в зимнее трансферное окно. Действующий контракт футболиста с "летучими мышами" истекает летом 2022 года.

В текущем сезоне 26-летний колумбиец сыграл в трех матчах за "Валенсию" и не отметился результативными действиями.

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